В Омской области восстановили водоснабжение семи районов

ОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Аварийные службы восстановили водоснабжение семи районов Омской области, которое было приостановлено накануне из-за прорыва на магистральном трубопроводе. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"В Омском и Азовском районе водоснабжение восстановили вчера в 13:35 и 14:00 часов (10:35 и 11:00 мск вторника), в 18:00 (15:00 мск) восстановлено водоснабжение в Марьяновском районе, в 21:00 (18:00 мск) - в Любинском, в 22:00 (19:00 мск) - в Москаленском, в 4 утра (01:00 мск) - в Называевском и Исилькульском районах", - сообщила пресс-служба.

Прорыв на магистральном трубопроводе в Омской области, где установилась температура около +35 градусов, произошел во вторник утром.