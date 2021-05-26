Более 240 дольщиков крупного долгостроя в Новосибирске получат компенсации

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Один из домов проблемного микрорайона Новомарусино в Новосибирске - одного из крупнейших долгостроев региона, дольщики которого ранее объявляли голодовку рядом с объектом, достроят с помощью Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (публично-правовая компания "Фонд"). Компенсации выплатят 241 дольщику, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона Новомарусино, где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупила для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом 2020 года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.

"Наблюдательным советом ППК "Фонд" принято решение включить еще один долгострой Новосибирской области в список объектов, проблемы которых будут сняты с применением механизма публично-правовой компании - дом № 5 микрорайона Новомарусино. 241 обманутый дольщик получит компенсационные выплаты в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, дом, в котором по проекту предполагалась 471 квартира, начали строить в 2015 году. В 2016 году строительство было заморожено, практически не начавшись. Позднее застройщик - "Доступное жилье Новосибирск" - был признан банкротом. В конце 2020 года правительство области направило ходатайство в ППК "Фонд" о включении данного объекта на достройку. Наблюдательный совет организации принял решение о выкупе долей у участников строительства.

Заместитель министра строительства региона Алексей Колмаков отмечал, что долгострои микрорайона Новомарусино - одни из самых крупных и капиталоемких в регионе, их достройка находится на постоянном контроле властей.

Ранее микрорайон Новомарусино планировалось начать достраивать в 2021 году. Однако в пресс-службе правительства уточняли, что фонд в настоящее время не может принять решение по объекту, так как ранее застройщик "Доступное жилье Новосибирск" оформил кредит в Промсвязьбанке под залог земельного участка. Обременение не позволяет конкурсному управляющему начать межевание участка.