Первый Байкальский экологический диктант написали на "отлично" 76 участников

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Оценку "отлично" по итогам написания первого Байкальского экологического диктанта, который проходил 12 мая в девяти регионах России, получили 76 из 2,5 тыс. участников. Об этом в среду сообщила журналистам председатель президиума Иркутского областного совета Всероссийского общества охраны природы Вера Шленова.

"На созданных площадках, их было 166, не только в Иркутской области, но и за ее пределами, писать диктант сели 2,5 тыс. человек. Отличников у нас 76. Это достаточно много. Больше всего отличников в городе Усть-Илимске. Два отличника есть в городе Ярославле, один отличник есть в Пятигорске", - сказала Шленова.

Участниками первого Байкальского экологического диктанта стали жители Иркутской и Нижегородской областей, республик Бурятия, Чувашия, Крым, а также Ярославля, Пятигорска, Краснодара, Москвы. Площадки были развернуты в учреждениях образования, культуры, отделениях Всероссийского общества охраны природы. Автором текста стала иркутская детская писательница Анна Масленникова. Текст диктанта в режиме онлайн-трансляции читала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

В работах участников оценивали точность написания экологических терминов, названий, пунктуацию и орфографию. "Оказалось, что 98% от всех участников хорошо знают вопросы по байкаловедению.<…> А что касается знаний русского языка, то орфографических ошибок было не так много, но все дружно забыли пунктуацию", - рассказала Шленова.

Байкал, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.