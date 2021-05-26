Житель Иркутска получил 13 лет строгого режима за содействие терроризму и участие в банде

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана, который вовлекал жителей Иркутска в ряды террористической организации, а также входил в банду, специализирующуюся на вымогательстве, похищении людей, сбыте и изготовлении оружия. Об этом в среду сообщила пресс-служба управления ФСБ по Иркутской области.

"Приговором суда назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина, проживавший в Иркутске, был активным сторонником террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он склонял двух жителей города вступить в ее ряды и уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Также входил в банду, которая занималась вымогательствами, похищениями людей, изготовлением и сбытом оружия. Пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области сообщила, что осужденный самостоятельно изготавливал и сбывал огнестрельное оружие.

Уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины было возбуждено по ч. 1 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконные передача, сбыт, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенные организованной группой"), ч. 3 ст. 223 ("Незаконное изготовление оружия, совершенное организованной группой"), ч. 2 ст. 209 ("Участие в банде"), п. "а" ч. 3 ст. 163 ("Вымогательство, совершенное организованной группой"), п. "а" ч. 3 ст. 126 ("Похищение человека, совершенное организованной группой") УК РФ. Приговор вынесен в Хабаровске 1-м Восточным военным окружным судом.

Деятельность преступной группы была пресечена в 2018 году. Уголовные дела в отношении других членов банды находятся в судебном производстве.