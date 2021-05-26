Группу спасателей отправили в район возможного подтопления в Иркутской области

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Группу спасателей отправили в среду в Тайшетский район Иркутской области, где ожидаются повышение уровня воды в реке Бирюсе и подтопления в городе Бирюсинске, а также в поселке Шиткино, который в 2019 году пострадал от паводков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Группа спасателей пожарно-спасательной службы Иркутской области выдвигается в Тайшетский район для наблюдения за уровнем воды в Бирюсе. <…> Группа оснащена автомобилем высокой проходимости и плавсредством. К реагированию в случае возникновения критической ситуации готов также Западный поисково-спасательный отряд пожарно-спасательной службы Иркутской области", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 мая у города Бирюсинска ожидается повышение уровня воды в реке до 360-410 см при критической отметке 400 см. 28 мая у поселка Шиткино ожидается повышение уровня воды в Бирюсе до 540-590 см при критической отметке 570 см. Возможно затопление пониженных участков поймы реки. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в среду сообщила, что прогноз доведен до муниципальных администраций, им рекомендовано организовать оповещение населения о ситуации.

Город Бирюсинск с населением около 8,5 тыс. человек находится в 680 км от Иркутска. Поселок Шиткино, где проживают порядка 1,7 тыс. человек, расположен в 730 км от Иркутска. В 2019 году поселок был в числе населенных пунктов, пострадавших от разрушительных летних паводков. В 2021 году в Шиткино должны построить дамбу.