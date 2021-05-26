Создание музея на месте уникального некрополя в Иркутске оценивают в 1,2 млрд рублей

ИРКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Иркутска оценивают примерно в 1,2 млрд рублей создание музейно-консервационного комплекса на месте Глазковского некрополя - уникальных захоронений возрастом 7-8 тыс. лет, расположенных в центре города. Об этом сообщила начальник управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Наталья Давыдова на депутатских слушаниях в городской думе.

"Проектно-сметная документация - порядка 200 млн рублей, строительство объекта - около 1 млрд, благоустройство территории и маркетинговое продвижение проекта - около 3 млн", - сказала Давыдова.

По ее словам, если приступить к проектированию в 2021 году, "то в течение пяти лет можно выйти на начало работ по созданию этого комплекса", который будет состоять из музея и научно-исследовательского блока. Планируется, что в комплекс войдут 12 зданий с подземными галереями, аудиториями, лабораториями и фондохранилищем. Вопрос с выделением финансирования на проект пока не решен.

Давыдова отметила, что интерес к Глазковскому некрополю проявляют ученые со всего мира, поскольку это археологический памятник с хорошим состоянием костного материала, позволяющим проводить различные генетические исследования. Они, в свою очередь, могут дать ответы на вопросы о климатических изменениях на планете, о влиянии катаклизмов на перемещения людей. Комплекс также станет местом притяжения туристов.

Глазковский некрополь входит в 100 уникальных погребальных комплексов мира. Это единственный в мире археологический памятник, сохранившийся в центре большого города. Захоронения были обнаружены в 1887 году, когда начали копать котлован для строительства детского приюта. Во время археологических исследований, которые начались в 1927 году, было найдено три группы захоронений возрастом 7-8 тыс. лет. Установлено, что захоронения производились несколькими слоями на протяжении тысячелетий. Были найдены останки почти 400 поколений.

Кости, камни, керамика, оружия и орудия быта, найденные при раскопках, сейчас хранятся в музеях, в том числе в Эрмитаже. Неоднократно предпринимались попытки создать музей на месте некрополя, в 1999 году был подготовлен и Министерством культуры РФ утвержден проект, однако планы пока не удалось воплотить в жизнь. На месте некрополя сейчас находится парк.