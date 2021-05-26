В Красноярском крае в 2021 году временно трудоустроят на 60% больше подростков

НОВОСИБИРСК, 26 мая. /ТАСС/. Власти Красноярского края в 2021 году временно трудоустроят 13 тыс. подростков, что на 62,5% больше показателей прошлого года, рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения региона Сергей Селюнин по видеосвязи в новосибирском пресс-центре ТАСС в среду. В Омской и Иркутской областях в этом году планируется обеспечить временной работой 7,5 тыс. и 9 тыс. школьников соответственно, что сопоставимо с прошлогодними показателями.

"В 2020 году с учетом введения ограничительных мер у нас в Красноярском крае всего 8 тыс. подростков приняли участие в этих мероприятиях по временной занятости. На это были объективные причины - средства выделялись, просто работодатели соблюдали требования Роспотребнадзора, старались минимизировать риски. <…> [В этом году планируется, что] 13 тыс. подростков будут участвовать в мероприятиях временной занятости", - сказал Селюнин, добавив, что на эти цели будет выделено около 150 млн рублей.

Замминистра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская рассказала, что власти планируют трудоустроить в текущем году более 7,5 тыс. школьников. "На эти цели из областного и муниципальных бюджетов выделено порядка 50 млн рублей, - сообщила Варнавская. - В прошлом году мы трудоустроили около 8 тыс. школьников, цифры сопоставимые с планам на этот год". В Иркутской области на трудоустройство около 9 тыс. несовершеннолетних будет направлено 21,5 млн рублей, сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и занятости региона Наталья Шлыкова. В прошлом году программа была реализована в тех же объемах.

Большая часть детей занимается благоустройством территорий, помощью пенсионерам, организацией мероприятий. Вклад в трудоустройство детей вносят и такие крупные предприятия, как Красноярская железная дорога, Омский научно-исследовательский институт приборостроения, завод "Омсктрансмаш" и другие. "Случаи участия малого и среднего бизнеса единичны, но это и понятно. У крупного бизнеса больше возможностей", - отметил Селюнин.

Зарплата подростков зависит от региона, возраста и, соответственно, разрешенной продолжительности рабочего дня. В Омской области школьники смогут заработать за полный месяц от 10 до 14 тыс. рублей. В Красноярском крае, который является северной территорией, зарплаты выше. В самом Красноярске максимальный размер заработка подростка составляет 20,4 тыс. рублей, а в Норильске - 33 тыс. рублей.

Селюнин подчеркнул, что трудоустройство подростков имеет больше социальную, а не экономическую направленность. "Мы же не решаем экономическую задачу. Она (задача - прим. ТАСС) больше воспитательная, социальная и профориентационная. Чтобы подросток почувствовал, как это - работать, заработал первые средства и, может, уже определился со своей профессиональной траекторией", - подытожил он.