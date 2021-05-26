Недостатки проектирования и строительства могли привести к обрушению трубы алтайской ТЭЦ

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС./ Эксперты, расследующие причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле, произошедшее 11 апреля, заявили о недостатках проектирования сооружения и низком качестве строительства. Об этом сообщил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов на заседании правительства Алтайского края.

11 апреля на станции ТЭЦ-2 в Барнауле произошло частичное обрушение дымовой трубы - было разрушено около 30 метров железобетонной конструкции. В результате был поврежден конвейер топливоподачи. Тепловая нагрузка была переключена на ТЭЦ-3 и котельную. По данному факту расследуется уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. По словам Лузанова, причины произошедшего расследует специально созданная комиссия под руководством специалистов Ростехнадзора. Для работы привлечены эксперты из Челябинска и Новосибирска.

"Буквально сегодня нам выдали экспертное заключение. В частности, отмечены недостатки проектирования: занижена толщина стенки верхней части трубы на 10-20 мм ниже современного норматива, однослойное армирование только с наружной стороны, процент армирования до двух раз меньше минимального. Второе, что отмечают эксперты - низкое качество строительства: нарушение технологии при строительстве, могли быть допущены перемерзания, вместо щебня использовалась галька", - сказал Лузанов.

Он отметил, что обрушившаяся труба относится к трубам первой массовой серии, которые проектировались до 1962 года, когда еще не было опыта проектирования и строительства таких конструкций.

"Изначально проектом на эту трубу было подключено пять котлов, в итоге осталось три котла, так как в 1990-2000-е годы нагрузки уходили на малые котельные. Отмечена эксплуатация с пониженными температурами, с отклонениями по температурным и влажностным режимам, но это характерно для всех труб, поэтому не является ключевым фактором", - подчеркнул Лузанов.

О сроках работы комиссии Ростехнадзора

Также он отметил, что труба была обследована в 2020 году и признана ограниченно годной для эксплуатации при устранении дефектов категории "А" - опасных.

Лузанов подчеркнул, что комиссия продлила работу еще не две недели. На площадке ТЭЦ ведется работа по разбору обрушившейся трубы. Эти работы пришлось организовать вручную, так как нет возможности подорвать конструкцию из-за большого количества оборудования, расположенного рядом.

ТЭЦ-2 является одним из крупнейших объектов теплоснабжения Барнаула и обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 34 школам, 69 детским садам, 23 медицинским учреждениям, 1 285 многоквартирным и 220 частным домам, в которых живут порядка 246 тысяч человек.