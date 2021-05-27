В Сибири в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Похолодание придет в Новосибирскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край 28 мая, однако уже 31 числа оно сменится аномальным теплом. Об этом сообщил ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Особенно интересна ситуация на юге Западной Сибири. В Новосибирске, в Кемерове, в Алтайском крае температура на 7-8 градусов выше нормы в четверг, в Омской области - на 4-5 градусов выше нормы. Однако уже послезавтра будет на 2 градуса ниже нормы, затем, 29 числа, - на 3-4 градуса ниже нормы. А потом вновь повышение температуры, такое, что к 31 числу в Омской области будет на 8-10 градусов выше нормы, в Новосибирске - на 5-7 градусов выше нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, такие резкие перепады температуры на юге Западной Сибири обусловлены миграцией антициклона.