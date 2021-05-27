В Омской области в 2021 году расселят 12,85 тыс. кв. м аварийного жилья

ОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Власти Омской области намерены расселить в 2021 году 12,85 тыс. кв. метров аварийного жилья, что на 35% больше показателя за предыдущие два года. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"На расселение из аварийного жилья в 2021 году выделено 754,8 млн рублей, будет расселено 12,85 тыс. кв. метров. За 2019 и 2020 год были расселены 9,52 тыс. кв. метров аварийного жилья", - сказали в пресс-службе.

В Минэнерго отметили, что по региональной программе регион должен расселить к 2025 году 63,45 тыс. кв. метров аварийного жилья или 3,52 тыс. человек. Всего на эти цели планируется направить около 2,8 млрд рублей.

Реализации программы мешает значительный - почти на 25% - рост цен в 2020 году на жилье в Омске. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что омские строители не смогли обеспечить выросший из-за льготной ипотеки спрос на квартиры. Поэтому регион намерен привлекать застройщиков из других субъектов РФ, в частности, АФК "Система", которая планирует построить в Омске жилой комплекс на 31 тыс. человек.

В России реализуется программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в целом к концу 2024 года объем расселенного фонда должен достичь 9,54 млн кв. метров, а число переселенных граждан - 530,9 тыс. При этом к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.