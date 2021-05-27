На Алтае выявили финансовые нарушения и неэффективное использование бюджетных средств

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС./ Финансовые нарушения и неэффективно использованные бюджетные средства на общую сумму 3,6 млрд рублей выявлены Счетной палатой в Алтайском крае в 2020 году, сообщил журналистам в четверг председатель палаты Виктор Миненок.

"В 2020 году мы охватили проверкой средства в объеме почти 110 млрд рублей. Объем выявленных финансовых нарушений составил 3 млрд 100 млн рублей, плюс неэффективное использование средств - более 500 млн рублей. Наибольшие нарушения сконцентрированы в сферах незавершенного строительства, дорожных фондов, здравоохранения", - сказал Миненок.

По его словам, в крае более 14 млрд рублей находится в 790 объектах незавершенного строительства.

"Часть из них - строительство, которое идет в переделах нормативных сроков, однако порядка 6 млрд рублей - это средства, которые находятся в объектах "незавершенки", строящихся пять и более лет. Большая часть этих объектов находится в очень сложном состоянии. У нас есть объекты "незавершенки" с началом строительства в 1992-1993 годах, это серьезная проблема. Надеюсь, мы сможем решить проблему с точки зрения минимизации проблемной "незавершенки", - подчеркнул Миненок.

Он отметил, что порядка 20% нарушений выявлено в муниципалитетах. Основной объем таких нарушений связан с формированием муниципальных дорожных фондов и использованием этих средств: в 15-и муниципалитетах выявлены признаки нецелевого использования в объеме 114 млн рублей.

По материалам проверок Счетная палата направила 172 представления и восемь предписаний по устранению финансовых нарушений на общую сумму 1,8 млрд рублей. Большая их часть была устранена, в проверенных организациях привлекли к дисциплинарной ответственности 49 человек.