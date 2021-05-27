Счетная палата Алтая проверит эффективность вложений 360 млн рублей в туркластер в Бийске

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС./ Счетная палата Алтайского края начала проверку расходования бюджетных средств, направленных на создание туристского автокластера "Золотые ворота" в Бийске. В объект вложено 360 млн рублей бюджетных средств, однако он до сих пор находится в стадии незавершенного строительства, сообщил журналистам в четверг председатель Счетной палаты региона Виктор Миненок.

Автотуристический кластер "Золотые ворота" расположен на въезде в наукоград Бийск на федеральной трассе Чуйский тракт, по которой ежегодно проезжает огромный поток туристов - более 2 млн человек. Кластер включает две площадки - одну на въезде в Бийск, вторую - по пути следования автомобильного потока в самом городе.

"В качестве примера неэффективного расходования средств могу привести следующий. Мы сейчас находимся в стадии проверки в Бийске, где есть проект "Золотые ворота". Мы вложили в этот проект 360 млн рублей, там есть объект "Горная страна", существенные электрические, газовые, водные сети, которые мы там разместили. Пытаемся дать оценку, насколько эффективно, потратив 360 млн рублей, получить такой объект, который до сих пор не подключен к газу, есть проблемы с сохранностью имущества", - сказал Миненок.

Он отметил, что объект до сих пор числится в стадии незавершенного строительства. "Будет дана оценка эффективности вложений", - подчеркнул Миненок.

Автотуристический кластер "Золотые ворота" формируется с 2011 года. Формирование инженерной инфраструктуры на площадке завершилось в 2017 года. На начальном этапе ключевым инвестором выступала компания "Автотуристический кластер "Золотые ворота", которая взяла на себя обязательства в 2012 году выполнить проектирование и приступить к строительству туробъектов, но по истечению года инвестор не смог предоставить результаты проектных работ, дальнейшие планы по участию компании в создании кластера подтверждены не были и партнерские отношения были прекращены.