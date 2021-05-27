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В Новосибирской области введут социальные выплаты на приобретение жилья для сирот

Размер выплаты рассчитывается исходя из 33 кв. м общей площади помещения

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий социальные выплаты на приобретение жилья в собственность тем гражданам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в четверг сообщил на сессии председатель заксобрания региона Андрей Шимкив.

"Решение [о принятии законопроекта в первом чтении] принято", - сказал он.

Как пояснил на сессии министр труда и социального развития области Ярослав Фролов, законопроект предусматривает право на однократное получение средств из областного бюджета. Размер выплаты рассчитывается исходя из 33 кв. м общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Новосибирской области.

Законопроект также предполагает одновременное соблюдение нескольких условий - достижение получателем возраста 23 лет, включение его в список детей-сирот на обеспечение жильем, отсутствие неснятых и непогашенных судимостей, обвинений в уголовных делах, наблюдения в психоневрологических диспансерах.

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