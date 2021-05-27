Третье уголовное дело возбуждено против владельца угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе

ТАСС, 27 мая. Уголовное дело о преднамеренном банкротстве обогатительной фабрики "Щедрухинская" в Кузбассе возбуждено в отношении собственника угольного холдинга "Топпром" Николая Королева, ранее ему уже было предъявлено обвинение по двум другим уголовным делам - об уклонении от уплаты налогов и даче взятки. Вместе с директором фабрики они путем банкротства намеревались уклониться от уплаты крупного штрафа за загрязнение почвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее судом по требованию прокуратуры ЗАО "ЦОФ "Щедрухинская" было назначено 168 млн рублей штрафа за загрязнение участка земли в районе деревни Есаулки в Новокузнецком районе, где фабрика незаконно разместила более 160 тыс. тонн промышленных отходов с содержанием мышьяка почти вдвое выше нормы. Загрязнение почвы выявили при проверке в марте 2015 года. Чтобы не платить штраф, директор фабрики Евгений Гречуха заключил договоры по отчуждению имущества с ООО „ЦОФ Щедрухинская" и АО „Топпром". Тем самым ЗАО утратило платежеспособность, что привело к невозможности взыскания ущерба.

"Королеву, как единственному учредителю ЗАО ЦОФ "Щедрухинская", было достоверно известно, что было совершено административное правонарушение в сфере охраны окружающей среды. Гречуха, действуя по указанию и под руководством Королева, с целью уклонения от уплаты материального ущерба, умышленно совершил действия, в результате которых ЗАО перестало осуществлять финансово-хозяйственную деятельность. В отношении Королева и Гречухи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство")", - рассказал собеседник агентства.

Правоохранительными органами было установлено, что после передачи имущества все сотрудники обогатительной фабрики были уволены из старого юридического лица и приняты на аналогичные должности в новую компанию с тождественным названием, но новой организационно-правовой формой. Затем ЗАО "ЦОФ Щедрухинская" было переименовано в АО "Землеустроитель" и по решению арбитражного суда Кемеровской области признано банкротом. Сама обогатительная фабрика при этом продолжала работу под новым юрлицом. "Тем самым администрации Новокузнецкого муниципального района, в пользу которой должен был выплачен штраф, был причинен крупный ущерб", - добавил источник.

Уголовные дела "Топпрома"

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". В настоящий момент известно уже пяти уголовных делах, обвиняемыми по которым проходят топ-менеджеры и собственник угольного холдинга "Топпром" в Кузбассе.

В середине апреля прошлого года ТАСС сообщал об аресте гендиректора угольного холдинга "Топпром" Владимира Честнейшина, его обвиняют в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в 5 тыс. долларов закупать уголь по завышенной цене.

В конце мая 2020 года стало известно, что директор входящей в состав холдинга обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, в июле прошлого года по уголовному делу об уклонении "Топпрома" от уплаты налогов на 89 млн рублей было предъявлено обвинение собственнику компании Королеву. Позднее он также признался в даче взятки за получение квот на экспорт угля, что легло в основу еще одного уголовного дела.