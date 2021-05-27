Генетические родители из КНР подали иск в суд Красноярска, чтобы вернуть детей

ТАСС, 27 мая. Представитель 20 китайских семей подал иски в Центральный районный суд Красноярска с требованием вернуть генетическим родителям детей, изъятых в рамках уголовного дела об их торговле.

"27 мая в Центральный районный суд Красноярска подано первых 14 исков в интересах китайских генетических родителей о возвращении детей в биологически родные семьи. Предоставленные генетические экспертизы подтвердили родство на 99,9999%", - сказал представитель китайских семей, воспользовавшихся институтом суррогатного материнства в России, адвокат Игорь Трунов.

По его словам, с декабря 2020 года "дети разлучены с родителями и помещены в Красноярские специализированные детские дома".

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту торговли новорожденными детьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Были задержаны и заключены под стражу директор фирмы и двое его знакомых, супруга предпринимателя помещена под домашний арест.

По версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина привлекал за вознаграждение женщин к рождению детей для третьих лиц. Оформлялись документы, позволяющие ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи иностранным гражданам за деньги. Для этого мужчина и его знакомые подыскивали гражданок России и Казахстана, готовых родить ребенка и отдать его для последующей передачи другим людям. После этого в Камбодже женщины проходили организованную подозреваемыми медицинскую процедуру, в результате которой наступала беременность.

В 2020 году женщины родили в роддомах Красноярска детей, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе получили свидетельства о рождении на детей и в нотариальной конторе оформили доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять их интересы в государственных органах. Затем женщины получили 850 тыс. рублей за передачу детей. Всего было установлено 19 младенцев, рожденных за вознаграждения и переданных подозреваемым. Все дети помещены в дом малютки, ни один из биологических родителей на связь не вышел.