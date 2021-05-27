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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
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Суд изменил место домашнего ареста мэру Томска после выписки из больницы

Иван Кляйн будет проживать по месту прописки

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Советский районный суд по ходатайству стороны защиты изменил место домашнего ареста мэра Томска Ивана Кляйна в связи с его выпиской из НИИ онкологии после операций.

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Он будет проживать по месту прописки, сообщил в ходе судебного заседания судья.

"Рассмотрев ходатайство, суд считает возможным удовлетворить частично. Изменить место домашнего ареста (на место прописки)", - озвучил решение судья, уточнив, что окончание лечения после операции подтверждено соответствующими документами.

Защита ходатайствовала об изменении места пребывания под домашним арестом, а также просила суд разрешить ежедневные прогулки в утреннее время и встречи с дочерьми. Как уточнил в ходе заседания прокурор, обвинение не возражает против изменения места пребывания градоначальника под домашним арестом, однако выступает против прогулок и встреч с детьми, так как они являются акционерами компании "Томское пиво" и заинтересованы в судьбе Кляйна, в дальнейшем они могут стать свидетелями по данному делу.

Рассмотрев ходатайство, судья постановил изменить место домашнего ареста, однако не разрешил визиты дочерей и прогулки.

Кляйн обвиняется в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве.

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РоссияТомская областьДело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
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