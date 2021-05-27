Депутат Алтайского краевого заксобрания пострадал в ДТП на Чуйском тракте

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания, гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин госпитализирован после ДТП на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба компании "Бочкари". В ДТП погибли два человека.

"26 июня на Чуйском тракте произошло ДТП с участием автомобиля, в котором находился генеральный директор Бочкаревского пивоваренного завода. Он вместе с водителем направлялся со стороны в Барнаул в служебную командировку на заседание фракции партии "Единая Россия" и аграрного комитета регионального парламента. За рулем автомобиля находился водитель. Вадим Петрович и его водитель находятся на лечении в одной из больниц Барнаула", - говорится в сообщении.

По данным главного управления МВД РФ по Алтайскому краю, ДТП произошло накануне в 7:50 (3:50 мск) на 225-м км автодороги Чуйского тракта. На трассе столкнулись автомобили Mitsubishi и Land Rover.

"В результате ДТП водитель и пассажир Mitsubishi скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи", - отмечается в релизе.

ООО "Бочкаревский пивоваренный завод" входит в пятерку крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. Завод расположен в селе Бочкари Целинного района Алтайского края. Предприятие производит пиво, квас, лимонады, питьевые и лечебно-столовые воды.