Экс-техдиректор компании-собственника "Зимней вишни" просит оправдать его по одной статье

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Бывший технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев в ходе судебных прений на заседании Заводского районного суда попросил оправдать его по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По второй статье обвинения - о нарушении требований пожарной безопасности - подсудимый просит суд учесть его частичное признание вины, передает корреспондент ТАСС.

"По статье 238 я прошу меня оправдать, а по статье 219 прошу учесть все наши доводы, мое частичное признание и вынести справедливое решение", - сказал Соболев.

Адвокат Роман Власов отметил, что сторона обвинения не представила доказательств того, что Соболев знал о нарушениях в ТРЦ, он был уверен, что противопожарная система работает в автоматическом режиме и исправна. По словам адвоката, такие выводы он делал на основании заключений специализированной лицензированной организации "Системный интегратор", которая обслуживала пожарную систему в здании ТРЦ "Зимняя вишня". В ходе прений Соболев выразил соболезнования и принес извинения родственникам погибших.

Государственный обвинитель, выступая ранее в суде, попросил для Соболева 13 лет колонии общего режима.

Другой фигурант дела

Аналогичную позицию заняла защита охранника ТЦ Сергея Антюшина.

"Я убеждена в том, что обоснованность предъявленного моему подзащитному обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ не подтвердилась, а состава преступления в действиях Антюшина нет. <...> Прошу оправдать Антюшина, а также отказать в удовлетворении исковых требований потерпевших о взыскании морального и имущественного вреда", - сказала адвокат Анастасия Коледенко.

Защита уверяет, что подсудимый не знал о том, что противопожарная система работает в ручном режиме, однако он все равно пытался запустить ее из комнаты охраны. Кроме того, в ходе судебного следствия ряд свидетелей и потерпевших по делу также сообщали о том, что он нажимал на тревожные кнопки на четвертом этаже здания, которые также должны были принудительно запустить оповещение о пожаре, но этого не произошло. Адвокат отметила, что сложившаяся ситуация стала следствием проблем с самой системой, а не действий Антюшина. Охранник также не знал о том, что в кинозале есть люди из-за отсутствия там камер видеонаблюдения, и о том, что эвакуационные выходы могли быть заперты.

Государственный обвинитель, выступая ранее в суде, попросил для Антюшина 9,5 года в колонии общего режима. Ему вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В новость были внесены изменения (11:18 мск) - добавлена информация про второго фигуранта.