МЧС просит суд не удовлетворять гражданские иски потерпевших при пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 27 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МЧС России в судебных прениях по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек, сообщил, что ведомство считает действия обвиняемых в халатности пожарных Сергея Генина и Андрея Бурсина правильными. В связи с этим он попросил суд отказать в удовлетворении гражданских исков потерпевших к МЧС, передает корресподент ТАСС из зала Заводского районного суда.

"Считаем, ими [Гениным и Бурсиным] все было сделано верно. Гражданские иски, обращенные в части деяний Генина и Бурсина к Министерству по чрезвычайным ситуациям как к официальному распорядителю бюджетных средств, считаем необоснованными. Прошу суд отказать в их удовлетворении", - сказал представитель ведомства Николай Корнев.

Пожарные Генин и Бурсин обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Свою вину фигуранты дела не признают, в конце 2019 года они были освобождены из СИЗО, так как они обвиняются в совершении нетяжких преступлений, а предельный срок их содержания под стражей истек. Ряд потерпевших по делу в ходе судебного следствия заявили гражданские иски к обвиняемым, в том числе к пожарным, в качестве компенсации морального вреда за смерть близких.

Прокурор ранее ходатайствовал перед судом о назначении наказания Генину в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, Бурсину - шести лет. По версии гособвинения, руководитель звена ГЗДС Генин, прибыв на пожар, последовал за охранником ТЦ к очагу пожара и потерял необходимое для спасения людей время. Руководивший тушением пожара Бурсин, как считает обвинение, неверно оценил ранг пожара, направив на место меньше людей, чем требовалось. Кроме того, в нарушение боевого устава подсудимый не дал указания прибывшим отделениям о применении специальной пожарной техники и оборудования - направляющих светящихся тросов звена газодымозащитной службы, пожарных дымососов и стволов первой помощи.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.