СК возбудил еще одно уголовное дело после избиения школьницы в Барнауле

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности сотрудников органов власти возбудили в Алтайском крае после резонансного случая с насилием сверстников в отношении 11-летней школьницы в заброшенном здании в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В среду в Алтайском крае возбудили первое уголовное дело - по факту насилия группой школьниц в отношении сверстницы. Видеозапись с издевательствами над девочкой в заброшенном здании появилась в соцсетях.

"Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования Барнаула и регионального правительства. Следователи дадут принципиальную юридическую оценку должностным лицам правительства Алтайского края, Министерства образования региона, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Также следственные органы намерены разобраться со всеми фактами распространения видеозаписи инцидента в соцсетях и СМИ. По каждому такому факту будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни и публичную демонстрацию порнографии.