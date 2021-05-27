На Алтае задержали двух организаторов ячеек "свидетелей Иеговы"

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в отношении организаторов ячеек запрещенного в РФ экстремистского религиозного объединения "свидетелей Иеговы". Правоохранители задержали двух организаторов, обыски проведены еще по 18 адресам в Барнауле и Рубцовске, сообщил ТАСС источник в оперативных службах края.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации").

"Проведены обыски у основных фигурантов, их двое, а также у последователей запрещенной религиозной организации - в общей сложности по 20 адресам. Изъята запрещенная литература, оборудование для видеоконференций, средства связи. Организаторы задержаны, еще 18 человек проходят по делу пока в качестве свидетелей", - сказал собеседник.

Он отметил, что лидеры обеих ячеек поддерживали связь с кураторами из "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России". В Барнауле ячейка состояла из шести групп, члены которых собирались в собственных квартирах, проводили собрания с помощью видеоконференций. На встречах они читали религиозную литературу.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.