Алтайский бизнес-омбудсмен заступился за сыроделов, не успевающих ввести маркировку 1 июня

БАРНАУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае обратился в Минпромторг и Минсельхоз РФ с просьбой не наказывать компании, которые не смогут с 1 июня начать выпуск маркированной молочной продукции - мороженого и сыров. Компании не успеют современно осуществить запуск из-за проблем с поставкой и наладкой оборудования, заявил журналистам бизнес-омбудсмен региона Андрей Осипов.

Производство молочной продукции является одной из ведущих отраслей промышленности в Алтайском крае, сами продукты известны далеко за пределами региона. В прошлом году деятельность по производству и переработке молока в крае осуществляло 60 предприятий и фермерских хозяйств. Алтайские сыроделы в 2020 году сохранили первенство среди регионов страны, произведя 69 тыс. тонн сыров.

"Я на конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве выступал перед Минпромторгом и Минсельхозом РФ с одним выводом - не наказывать предприятия, которые не будут готовы после 1 июня выпускать маркированную продукцию не по своей вине. Я думаю, мы должны быть услышаны - предприятия не готовы. <…> Причина, в первую очередь, это то, что до сих пор не в полном объеме поставлено оборудование, необходимое для маркировки. Это произошло в том числе из-за пандемии", - сказал Осипов.

По его словам, в Алтайском крае 56 предприятий выпускают сыры и мороженое. На одном из двух предприятий, выпускающих мороженое, "Алтайхолоде", оборудование закуплено, но еще не установлено. По данным омбудсмена, это произошло не по вине компании. "Оборудование импортное, заказав и оплатив оборудование в феврале у сертифицированных поставщиков, они до сих пор не могут его получить. Что касается сыров: у нас нарезанными сырами занимается компания "Киприно", там те же самые проблемы: оборудование только пришло, оно должно пройти пусконаладку. Запуск может быть осуществлен только к концу лета", - сказал Осипов.

Омбудсмен отметил, что ранее обращался в Минпромторг РФ и Минсельхоз с инициативой установления отдельного порядка дооснащения магазинов с введением механизма обязательной маркировки. По данным Осипова, в Алтайском крае в 250 селах, где также есть магазины, нет связи. Алтайский край предложил вынести в отдельную группу труднодоступные отдаленные села и освободить торговые точки в них от вывода данных в систему. Эти обязанности предложено возложить на поставщиков.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.