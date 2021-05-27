Уровень безработицы в Томской области снизился вдвое за полгода

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. Уровень безработицы в Томской области сократился вдвое с начала 2021 года - до 2,6% - за счет работы по созданию и воссозданию рабочих мест в регионе. За счет работы с малым и средним бизнесом, обучения жителей востребованным профессиям планируется до конца года снизить этот показатель еще вдвое - до 1,1%, сообщил во время ежегодного отчета перед депутатами областной думы губернатор Сергей Жвачкин.

В начале 2021 года безработными значились порядка 30 тыс. человек, в начале 2020-го - рекордно низкие 6 тыс. человек. Рост в первую очередь связан с последствиями пандемии нового коронавируса. Множество человек официально признали себя безработными в прошлом году, выйдя из теневого сектора экономики, еще часть - для получения пособий.

"Сегодня уровень регистрируемой безработицы составляет 2,6%. По сравнению с декабрем ее уровень упал более чем вдвое. И это результат нашей системной работы по созданию и воссозданию рабочих мест", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что до конца 2021 года поручил восстановить численность занятых до уровня 1 января 2020 года (511 тыс. человек), а также снизить безработицу до 1,1% - уровня прошлого года. "Напряженность на рынке труда еще есть, и чтобы ее избежать, мы с вами помогаем малому и среднему бизнесу, обучаем жителей новым, востребованным профессиям, стимулируем самозанятость. Делаем это через современные кадровые центры: первый построили в Томске в прошлом году, в этом году откроем аналогичный в Асиновском районе, а в 2022-м - в Кожевниковском", - отметил Жвачкин.

Также глава региона сообщил, что всего в службу занятости в прошлом году обратились свыше 55 тыс. человек - в два раза больше, чем годом ранее. Признаны безработными почти 50 тыс. - в три раза больше, чем в 2019-м. "Оставшихся без работы людей могло быть гораздо больше, если бы не своевременная грантовая поддержка, субсидии и беспроцентные кредиты на выплату заработной платы, программа ФОТ 2.0, поддержка пострадавших отраслей, организация временной занятости. Эти меры позволили нам сохранить в регионе не менее 15 тысяч рабочих мест", - заключил губернатор.