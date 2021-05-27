На модернизацию красноярских библиотек до 2023 года направят более 500 млн рублей

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Красноярские власти направят на финансирование обновления библиотек в Красноярском крае до 2023 года более 500 млн рублей. На эти средства будет проведена модернизация библиотек в городах и поселках края в рамках концепции, предусматривающей обновление библиотечной инфраструктуры, сообщил в четверг министр культуры региона Аркадий Зинов.

"С 2015 года по 2020 год на модернизацию библиотек было выделено почти полмиллиарда рублей. Сейчас это финансирование значительно увеличено. С 2021 года по 2023 год у нас заложено на это свыше полумиллиарда. Ежегодно на модернизацию библиотек выделяется 174 млн [рублей]", - сказал он во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной стратегии развития библиотечного дела в России.

Зинов пояснил ТАСС, что в рамках краевого проекта в этом году будет модернизировано девять библиотек. "Сколько будет в 2022-2023 годах, будет зависеть от того, какие библиотеки пройдут конкурсный отбор, потому что есть очень отдаленные северные библиотеки, в которых совершенно другие тарифы на стройматериалы. И можно в ограниченное время проводить ремонтные работы - только в сезон навигации, когда можно доставить все морским и речным путем", - сказал министр культуры региона.

Зинов уточнил, что конкурс подразумевает защиту концепции модернизации библиотек главами муниципалитетов, где они представляют новые форматы работы таких учреждений. "После того, как они получают одобрение концепции, они разрабатывают дизайн-проект и проектно-сметную документацию и принимают участие в конкурсе на получение субсидий", - добавил министр.

По поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в декабре 2020 года, российские библиотеки должны быть подключены к интернету в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Правительство должно обеспечить для них закупку классической и современной литературы, энциклопедий и других изданий.