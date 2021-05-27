RND-центры госкорпораций создадут в кампусе томских вузов, который достроят в 2024 году

ТОМСК, 27 мая. /ТАСС/. RND-центры Росатома, Роскосмоса и других крупнейших компаний РФ появятся в кампусе на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, который планируется построить за 30 млрд рублей к 2024 году. Об этом сообщил во время ежегодного отчета перед депутатами областной думы томский губернатор Сергей Жвачкин.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года.

"Мы откроем в кампусе RND-центры крупных компаний России - "Роскосмоса", Росатома, "Газпрома" и все остальные. Эскизные проекты [кампуса] мы в правительстве [РФ] уже защитили. Сегодня в правительстве утверждается дорожная карта по проекту томского кампуса", - сказал Жвачкин.

Он уточнил, что для курирования проекта будет создан отдельный департамент в областной администрации, а также назначен отдельный заместитель губернатора. Глава региона отметил, что "этот проект определит жизнь Томска лет на 150 вперед".

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования по одноименному нацпроекту. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет". По словам ректора Томского государственного университета Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-$2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.