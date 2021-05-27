{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет, летевший из Уфы в Братск, сел в Новосибирске по технической причине

Пассажиров разместили в гостинице

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ижавиа", летевший из Уфы в Братск, совершил посадку в аэропорту Новосибирска по технической причине. Об этом сообщили ТАСС в Новосибирской транспортной прокуратуре.

"Рейс авиакомпании "Ижавиа" направлялся из Уфы в Братск. По технической причине он совершил посадку в аэропорту Толмачево", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Новосибирск направлено резервное воздушное судно. 88 пассажиров размещены в гостинице. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения их прав.

Теги
РоссияНовосибирская область
RND-центры госкорпораций создадут в кампусе томских вузов, который достроят в 2024 году
Глава Томской области уточнил, что для курирования проекта создадут отдельный департамент в областной администрации, а также назначат отдельного заместителя губернатора
Читать полностью