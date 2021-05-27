Самолет, летевший из Уфы в Братск, сел в Новосибирске по технической причине

НОВОСИБИРСК, 27 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ижавиа", летевший из Уфы в Братск, совершил посадку в аэропорту Новосибирска по технической причине. Об этом сообщили ТАСС в Новосибирской транспортной прокуратуре.

"Рейс авиакомпании "Ижавиа" направлялся из Уфы в Братск. По технической причине он совершил посадку в аэропорту Толмачево", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в Новосибирск направлено резервное воздушное судно. 88 пассажиров размещены в гостинице. Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения их прав.