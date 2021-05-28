Предварительная стоимость нового онкоцентра в Новосибирске составит 11 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Предварительная стоимость строительства нового здания областного онкодиспансера в Новосибирске, где остро стоит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, составит около 11 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил президент группы компаний "Мединвестгрупп", занимающейся разработкой проекта, Сергей Нотов.

"Бюджет проекта составит около 11 млрд рублей, точная цифра будет определена после прохождения Главгосэкспертизы", - сказал он.

Нотов отметил, что в течение года компания занималась согласованием медико-технического задания, которое определяет объем коечного фонда, количество операционных, амбулаторных помещений. Около четырех месяцев назад специалисты приступили к разработке финансово-экономической модели.

По словам президента компании, "Мединвестгрупп" планирует стать инвестором строительства и заключить с регионом концессионное соглашение. Для этого в конце мая специалисты направят в правительство Новосибирской области предложение о частной концессионной инициативе, после чего примерно в течение трех-пяти месяцев будут объявлены торги и выбран подрядчик работ.

"Есть убежденность, что мы предложим лучшие условия региону, так как являемся крупной медицинской компанией, имеем высокий доступ к собственным денежным средствам и средствам, которые предлагает банковское сообщество. Ключевые вопросы концессионного соглашения - стоимость строительства, оборудования и процентная ставка. Полагаю, что у нас будет одна из самых низких процентных ставок", - сказал Нотов.

О проекте онкоцентра

Ранее региональный Минздрав сообщал, что строительство нового онкоцентра в Новосибирской области начнется в 2021 году. Онкодиспансер планировалось построить в Новосибирске еще в 2014-2015 годах. Однако губернатор области Андрей Травников приостановил разработку проекта, поскольку он требовал пересмотра концепции: губернатор выразил сомнение в целесообразности строительства именно онкоцентра, по его словам, часть ресурсов нужно вложить в развитие других учреждений.

Предполагалось, что новый онкодиспансер расположится на площади 4,8 га на территории Городской клинической больницы № 25 в Калининском районе Новосибирска. В комплексе площадью 80 тыс. кв. м должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов и клинические кафедры.

Действующий новосибирский областной онкологический диспансер основан в 1965 году, располагается в Ленинском районе Новосибирска, на левом берегу реки Оби. В учреждении проводят полное обследование пациентов для выявления или исключения онкопатологии, диагностику опухолевых образований.