Первый в Сибири виртуальный музей на площадке библиотеки открылся в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 мая. /ТАСС/. Первый в Сибири библиотечный музей виртуальной реальности открылся в Новосибирской областной научной библиотеке (НГОНБ). С помощью специальных очков посетители смогут увидеть реалистичную модель истребителя P-39 "Аэрокобра", на котором летал уроженец Новосибирска, советский летчик-ас и маршал авиации Александр Покрышкин, сообщает в пятницу пресс-служба Минкультуры региона.

Покрышкин родился в 1913 году в Новосибирске (тогда Новониколаевске). В Великой Отечественной войне он участвовал с первого дня. Совершил более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил 59 самолетов противника. Покрышкин стал первым, кто был трижды удостоен звания Героя Советского Союза и оставался единственным трижды Героем до дня Победы над Германией. В декабре 1972 года прославленному летчику было присвоено воинское звание маршала авиации.

"Высокотехнологичный проект библиотеки позволяет в новом современном формате узнать биографию легендарной исторической личности - Александра Покрышкина. Это первый виртуальный музей, открытый в библиотеке. Надеюсь, что такая форма подачи информации привлечет прежде всего представителей молодого поколения, послужит мотивацией к изучению истории. Убежден, что партнерство государственных учреждений культуры и цифровых компаний открывает большие перспективы культурно-просветительской деятельности", - приводит пресс-служба слова замминистра культуры региона Евгения Сазонова.

Музей представляет собой интерактивное приложение с моделью истребителя внутри, в котором можно побывать с помощью очков виртуальной реальности. На модели истребителя расположены небольшие информационные маркеры в виде точек. Используя контроллеры в руках, пользователь может с помощью маркеров получить доступ к информации. Помимо модели самолета, в виртуальном пространстве также находится фотовыставка с кадрами из различных периодов жизни маршала, а на большом экране идут биографические документальные фильмы.

"Когда мы приобретаем очки виртуальной реальности, мы понимаем, что именно эти технологии требуют привязки к местным историям и событиям. Они не должны быть оторванными. Ведь обычно те же очки виртуальной реальности покупаются, чтобы посмотреть на динозавров или чудеса света. Это прекрасно, но хочется, чтобы эти технологии были привязаны к местной истории, краеведению. И наш виртуальный музей как раз отвечает этим параметрам", - отметил замдиректора библиотеки Владимир Деев.

Об учреждении

Новосибирская областная научная библиотека (НГОНБ) - ведущая библиотека Новосибирской области, является старейшим культурным учреждением Новосибирска. Библиотека занимает одно из лидирующих мест в развитии библиотечного дела в Сибири - фонд библиотеки составляет свыше 1,2 млн единиц хранения на русском и иностранном языках. В библиотеке работают более 20 отраслевых залов и специализированных центров. Каждый год в библиотеке проводятся масштабные мероприятия, такие как международный фестиваль "Книжная Сибирь", а также Всероссийский литературный фестиваль "Белое пятно".