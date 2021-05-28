Прокуратура Омска проверяет информацию о заселении пенсионерки в бывшую душевую

ОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура Омской области организовала проверку информации о том, что мэрия Омска поселила 71-летнюю одинокую пенсионерку в непригодную для проживания комнату, где раньше находилась душевая. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее местные СМИ сообщили, что 71-летняя жительница Омска Валентина Лучинская вынуждена проживать в комнате, где раньше была душевая. Из-за сырости в помещении заваливаются стены. Женщина потратила более 80 тыс. рублей на ремонт, который не очень изменил ситуацию. Жилье было предоставлено департаментом жилищной политики мэрии города инвалиду 2 группы после жалобы в администрацию президента РФ по договору коммерческого найма, который включает помещения, требующие ремонта. В ответ на жалобы пенсионерки городские власти предложили ей ждать своей очереди на получение жилья по соцнайму, в которой она находится на 19 736-м месте.

"По поручению прокуратуры Омской области прокуратурой Омска проводится проверка по сообщениям средств массовой информации о том, что 71-летнюю онкобольную омичку поселили в бывшую душевую", - сказали в прокуратуре.

В департаменте жилищной политики мэрии Омска ТАСС не смогли прокомментировать ситуацию, агентство направило запрос. Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства и обследует условия проживания пенсионерки. Также ведомство даст оценку законности предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма.