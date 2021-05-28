Прокуратура в Кузбассе проверит информацию об оказании некачественной медпомощи пенсионеру

ТАСС, 28 мая. Прокуратура Кемеровской области проверит сообщения СМИ о тяжелобольном 83-летнем пенсионере, который не смог сделать компьютерную томографию из-за отказа медиков поднимать его в дежурную машину. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в пятницу.

"Прокуратурой области в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена видеозапись и публикация о том, что пожилого мужчину, оказавшегося в больнице, не повезли на медицинское исследование, так как автомобиль для перевозки не был оборудован надлежащим образом. На полу автомобиля находилась пожилая женщина. В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении", - сообщили в прокуратуре.

В свою очередь в Кемеровской клинической районной больнице ТАСС сообщили, что на момент поступления в стационар пациента медики не смогли провести обследование из-за тяжести его состояния. Позднее, чтобы не допустить обострения, лечащий врач направил пенсионера на компьютерную томографию органов грудной клетки. "Данное исследование не проводится в Кемеровской клинической районной больнице, в связи с чем пациенты транспортируются в клинический консультативно-диагностический центр на санитарном транспорте. Пациент в назначенное время был доставлен в приемное отделение для последующей транспортировки в диагностический центр, но старшей медицинской сестрой приемного отделения состояние пациента оценено как не подлежащее транспортировке. Был вызван лечащий врач, после осмотра пациент направлен в палату для оказания медицинской помощи, где его состояние было стабилизировано", - сообщили в учреждении, отметив, что каких-либо противоправных действий со стороны медперсонала в отношении пациентов допущено не было.