В Красноярске подтопило часть набережной из-за повышения водосброса на ГЭС

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Часть левобережной набережной Красноярска подтопило в результате поднятия уровня воды в Енисее из-за повышения водосброса на Красноярской ГЭС. Об этом в пятницу говорится в сообщении мэрии Красноярска.

"По состоянию на 28 мая уровень воды в реке Енисей увеличился на 10 см. Наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной", - говорится в сообщении. Сейчас подтопленный участок набережной огорожен, жителей просят не заходить за ограждения.

Повышение уровня воды связано с поэтапным повышением сброса с Красноярской ГЭС. Угрозы для города нет, подтопления домов не наблюдается. Возможны подтопления в районе береговой линии Енисея.

Левобережная набережная Красноярска является одним из излюбленных мест отдыха горожан.