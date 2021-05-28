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В Красноярске подтопило часть набережной из-за повышения водосброса на ГЭС

По данным мэрии, угрозы для города из-за повышения уровня воды в Енисее нет, подтопления домов не зафиксированы

КРАСНОЯРСК, 28 мая. /ТАСС/. Часть левобережной набережной Красноярска подтопило в результате поднятия уровня воды в Енисее из-за повышения водосброса на Красноярской ГЭС. Об этом в пятницу говорится в сообщении мэрии Красноярска.

"По состоянию на 28 мая уровень воды в реке Енисей увеличился на 10 см. Наблюдается подтопление пониженных участков Центральной набережной", - говорится в сообщении. Сейчас подтопленный участок набережной огорожен, жителей просят не заходить за ограждения.

Повышение уровня воды связано с поэтапным повышением сброса с Красноярской ГЭС. Угрозы для города нет, подтопления домов не наблюдается. Возможны подтопления в районе береговой линии Енисея.

Левобережная набережная Красноярска является одним из излюбленных мест отдыха горожан.

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