Левитин считает, что туризм в Арктике поспособствует развитию судоходства в северных морях

ДУДИНКА /КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ/, 28 мая. /ТАСС/. Развитие туризма на арктических территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов позволит укрепить судоходство в северных морях. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин в Дудинке, самом северном международном морском порту в России.

"Для нас важен арктический туризм с точки зрения развития судоходства. Это не только Красноярский край - это Мурманск, Камчатка и другие территории. Бизнес готов вкладывать деньги, но инфраструктура за государством - и это обязательно будет", - заявил Левитин, добавив, что государство должно провести дноуглубление в порту для захода больших круизных судов.

По его словам, для развития арктического туризма также необходимо повышать привлекательность самого порта Дудинка. "Нужно, чтобы турист не просто пришел [по Енисею] и улетел, а чтобы он оставался здесь хотя бы 3-5 дней", - пояснил Левитин.

В этом случае, отметил помощник президента, на севере Красноярского края может быть создан "туристический конвейер". "Одна группа туристов приходит по Енисею, отдыхает в Дудинке и Норильске. Другая - прилетает самолетом, отдыхает здесь, садится на судно и уходит в Красноярск", - рассказал он. При этом Левитин подчеркнул, что уже сегодня это направление пользует популярностью: "Сегодня все билеты по Енисею проданы, закуплено все".

Порт Дудинка относится к Заполярному транспортному филиалу горно-металлургической компании "Норникель", это самый северный международный морской порт в России. Порт был построен в 1930-х годах для снабжения строящегося Норильского горно-металлургического комбината. Является единственным в мире морским портом, причалы которого затапливаются во время весеннего половодья.