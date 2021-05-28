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Причиной утечки дизтоплива с танкера в Иркутской области могла стать неисправность вентиля

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, место разлива уже обработали сорбентом и оградили бонами

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Причиной разлива нефтепродуктов на реке Лене в Иркутской области, произошедшей при загрузке танкера, стала, по предварительным данным, неисправность переливного вентиля. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Причиной разлива, по предварительным данным, явилось заклинивание переливного вентиля. Объем разлитого вещества устанавливается. Место разлива ограждено бонами, произведена обработка сорбентом, отобраны пробы воды", - сказал собеседник агентства.

На месте утечки работают представители правоохранительных органов.

Разлив произошел в четверг при загрузке танкера дизельным топливом в городе Усть-Куте. По данным Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, утечка была незначительной. Судно принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией нефтепродуктов.

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