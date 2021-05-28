В Томской области продлили ограничения, связанные с пандемией коронавируса

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил ограничения в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в регионе до 30 июня, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года. В последний раз режим ограничений продляли до 31 мая 2021 года. Запрещены массовые мероприятия, введен обязательный масочный режим. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте и при посещении общественных мест, включая магазины, торговые центры, кафе и рестораны.

"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19, продлил действующий в регионе режим ограничений до 30 июня", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим ограничений остался прежним: при посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, учреждения сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования - правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

"Как пояснил заместитель губернатора по социальной политике, заместитель руководителя оперативного штаба Иван Деев, в регионе сохраняется высокая степень опасности заражения вирусными инфекциями, уровень заболеваемости ОРВИ и СOVID-19 предполагает обязательное ношение масок в местах скопления людей. Он напомнил, что за несоблюдение масочного режима, введенного на территории всей России главным санитарным врачом, предусмотрена административная ответственность юридических и физических лиц", - отмечается в сообщении.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 32 760 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 31 687 пациентов, умерли 431 человек.