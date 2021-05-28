S7 Airlines в июне возобновит рейсы из Иркутска и Новосибирска в Сеул

ТАСС, 28 мая. Авиакомпания S7 в июне 2021 года начнет полеты Сеул из Новосибирска и Иркутска, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Рейс из Иркутска в Сеул будет выполняться по вторникам начиная с 15 июня [....] Рейс из Новосибирска в Сеул будет выполняться по пятницам начиная с 18 июня" - говорится в сообщении.

Новый рейс дополнил полетную программу S7 в Южную Корею. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что с 25 мая будет увеличено число регулярных рейсов между Россией и Южной Кореей, Финляндией и Японией на взаимной основе. Так, оперштаб разрешил выполнять рейсы в Сеул из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска по одному разу в неделю.

На данный момент международные рейсы из РФ возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Саудовскую Аравию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Мальту, Мексику, Португалию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Танзанию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.