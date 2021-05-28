Лесной пожар в Иркутской области не угрожает жителям поселка Мамакан

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Лесной пожар около поселка Мамакан в Иркутской области не угрожает населенному пункту, представители правоохранительных органов установили лицо, причастное к возникновению возгорания, площадь которого составляет 21 га. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 28 мая в Иркутской области действует один лесной пожар в удалении от поселка Мамакан Бодайбинского района. Его площадь составляет 21 га. Он не несет угрозу поселку", - сказали в ведомстве.

Также ведется мониторинг состояния воздуха, превышения ПДК не зафиксировано. Тушение осложняется гористой и труднодоступной местностью. От огня поселок отделен рекой Витим. В самом Мамакане дежурят пожарные.

"Сотрудниками МЧС России и представителями правоохранительных органов установлено лицо, причастное к возникновению лесного пожара. Проводятся доследственные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Иркутской области произошло 78 пожаров на общей площади 1 595,7 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года случаев возгорания в тайге зарегистрировано на 244 меньше, площадь, пройденная огнем, меньше почти на 31 тыс. га. В регионе действует особый противопожарный режим. Гражданам запрещено выходить в лес при высоких классах пожарной опасности, сжигать сухую траву и мусор.