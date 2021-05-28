Единственное в Кузбассе детское нейрохирургическое отделение открыли после капремонта

КЕМЕРОВО, 28 мая. /ТАСС/. Единственное в Кемеровской области нейрохирургическое отделение, где детям выполняют операции на головном мозге, открыли после капитального ремонта в Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Модернизация междучреждения была начата в 2018 году. За эти годы в главном учреждении детского здравоохранения региона появились МРТ- и рентген-кабинеты, приобретено новое оборудование, проведен ремонт.

"Очередным значимым этапом модернизации стало открытие после капремонта нейрохирургического отделения. Здесь круглосуточно оказывают неотложную медицинскую помощь детям: ежегодно около 400 пациентов получают здесь лечение. Капитальный ремонт отделения - значимый вклад в оздоровление детей, потому что некоторые вынуждены находиться здесь в течение нескольких месяцев, а малыши - даже вместе с родителями", - говорится в сообщении.

В отделении заменили двери, напольное покрытие, обновили систему освещения и отопления, санузлы. В 15-и палатах, рассчитанных на 30 пациентов, и помещениях для медперсонала установили новую мебель. По данным властей, отделение отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Отмечается, что здесь проходят лечение дети с последствиями черепно-мозговых травм, пороками развития центральной нервной системы, а также с воспалительными заболеваниями и опухолями головного и спинного мозга, формами детского церебрального паралича. На ремонт было направлено более 6,5 млн рублей, из которых 5 млн рублей - средства из бюджета региона.

"Оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям со всего Кузбасса, а также из соседних регионов возможно благодаря высокому профессионализму врачей - детских нейрохирургов и наличию медицинского оборудования экспертного класса", - подчеркивается в пресс-релизе.

О больнице

Кузбасская областная детская клиническая больница является крупнейшей в регионе и ежегодно принимает в своей консультативной поликлинике более 50 тыс. пациентов со всего Кузбасса. В 2021 году здесь капитально отремонтирован переход из консультативной поликлиники в стационар. Кроме того, завершается ремонт фасада хирургического корпуса.