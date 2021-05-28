Исторические интерьеры в одном из старейших ледоколов мира восстановят в Иркутске

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Один из старейших сохранившихся ледоколов в мире "Ангара", который стоит на приколе в Иркутске и является музеем, капитально отремонтируют. Рубке и каюте капитана вернут исторический облик, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Иркутской области.

"Капитальный ремонт ледокола "Ангара" проходил в 1989-1990 годах. Тогда заброшенное судно подняли с воды, установили на нынешнем месте, отреставрировали и открыли в нем музей. В нем ежегодно проводится косметический ремонт, но этого уже мало. На проведение капитального ремонта из областного бюджета выделено 6,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука.

Ремонт начнется в июне и завершится в ноябре. В это время корабль-музей будет частично закрыт для посещения. На судне восстановят верхнюю палубу. Эта часть ледокола не используется для приема туристов. На палубе железный настил заменят деревянным, укрепят и при необходимости заменят перила.

Будет восстановлен облик капитанской рубки и каюты капитана. Их металлическую отделку также заменят деревянной. В помещениях восстановят первоначальное интерьерное убранство. Ледокол, мачты, паровые трубы покрасят, отремонтируют инженерные коммуникации. На верхней палубе и в каюте капитана разместят экспозиции, в рубке можно будет увидеть навигационные приборы XIX-XX веков.

Ледокол "Ангара" был построен в Великобритании в 1899 году и в разобранном виде доставлен на Байкал. Его собирали в селе Лиственничном. Летом 1900 года судно приступило к работе. Вместе с более крупным ледоколом "Байкал" оно перевозило грузы и пассажиров по озеру.

Навигация 1962 года стала для ледокола последней, судно осталось стоять в порту "Байкал". Оно пережило пожар и два раз тонуло. Его восстановили, в 1990 году отбуксировали в Иркутск и сделали музеем. В экспозиции представлены личные вещи капитанов, макеты и модели различных судов, которые ходили по Байкалу, в том числе макет ледокола "Байкал", не сохранившегося до наших дней.