Первый за Уралом НОЦ в сфере кибербезопасности открылся на базе томского вуза

ТОМСК, 28 мая. /ТАСС/. Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) открыл в пятницу научно-образовательный центр, который будет заниматься программированием софта, обучением специалистов, производством аппаратуры для защиты данных и станет первым за Уралом НОЦ в этой сфере, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"На сегодняшний день государство ставит нам [центрам образования] задачу подготовить кадры в области информационной безопасности, противодействия киберугрозам - более 3 млн высококвалифицированных кадров. Это очень серьезная задача на сегодняшний день, но благодаря таким центрам, которые в дальнейшем будут тиражироваться, мы обязательно с этой задачей вместе справимся. И задача стоит вторая, чтобы те специалисты, которые будут проходить здесь подготовку, умели делать такую технику, которая смогла бы противодействовать всем угрозам", - сказал в ходе церемонии открытия ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Как передает корреспондент ТАСС, центр включает в себя лаборатории с современным оборудованием и учебные помещения. Его задача, по словам ректора, обеспечить практикоориентированную подготовку специалистов по защите информации, а также создание технологий защиты информации. Среди партнеров Центра - "Касперский lab", Роскомнадзор, "Алладин Р. Д.", Infotecs, Positive Technologies, ФСБ России, МВД РФ и другие организации.

Ректор ТУСУРа уточнил ТАСС, что НОЦ по кибербезопасности - первый за Уралом. Кроме того, в отличие от существующих аналогов он оснащен наиболее современным оборудованием для создания не только программного обеспечения, но и производства софта. Кроме того, это первый НОЦ в сфере кибербезопасности, открытый на базе вуза. Разработки, которые будут идти в центре, будут направлены не только на используемые сети и продукты связи, но и, например, такой элемент 5G, как интернет вещей.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента России. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.