Розлив углекислых минвод на уникальном месторождении в Кузбассе начнут к концу 2021 года

КЕМЕРОВО, 28 мая. /ТАСС/. Новый пользователь единственного источника углекислых минеральных вод в Западной Сибири - Терсинского месторождения в Кемеровской области, которое было законсервировано почти два года назад из-за отзыва лицензии, планирует запустить производство бутилированной минеральной воды к концу текущего года. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства Кузбасса по промышленности, экологии и транспорту Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram.

В начале мая зарегистрированный в Москве научно-производственный концерн "Система" по итогам аукциона Сибнедр получил право на разработку месторождения за более чем 900 тыс. рублей. Пользоваться недрами компания сможет в течение 25 лет. Балансовый запас углекислых минеральных вод на месторождении оценивается в 90 кубометров в сутки.

"В планах у нового собственника построить цех по розливу воды рядом со скважиной. В прежние времена "Терсинку" почти 100 км везли в цистерне до места розлива, что не лучшим образом сказывалось на качестве воды. Ожидается, что первые партии обновленной "Терсинки" появятся в магазинах до конца 2021 года", - написал Панов.

Зампред кузбасского правительства также отметил, что идет процесс оформления документов для получения лицензии, затем будет разработан проект зоны горно-санитарной охраны и проведена геологоразведка. Рядом с источником также планируется создать инфраструктуру для отдыха.

В июле 2019 года Сибнедра досрочно отозвали лицензию на разработку Терсинского месторождения у компании "МВМ", которая добывала и разливала ее под известным брендом "Терсинка". Сибнедра посчитали, что месторождение эксплуатируется нерационально, поскольку только 3% добытой воды разливалось в емкости, излишки же сбрасывались в реку Верхняя Терсь, что приводило к загрязнению водоема железом. По условиям для нового недропользователя допустимые потери минеральных вод при добыче должны составлять не более 10%.

Терсинское месторождение находится в юго-восточной части кузнецкого Алатау и является единственным месторождением углекислых минеральных вод в Западной Сибири. Вода внесена в ГОСТ "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые" в качестве самостоятельного типа. Природный минеральный источник был открыт при бурении скважины для разведки угля в 1967 году. Рядом с участком добычи воды находится Макарьевское угольное месторождение, однако, по оценке Сибнедр, это не повлияет на качество минеральной воды.