На юге Красноярского края археологи впервые нашли предметы эпохи неолита

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Каменные орудия, изготовленные 5-7 тыс. лет назад, впервые нашли археологи на территории Минусинска, города на юге Красноярского края. Об этом в субботу сообщил ТАСС директор АНО "Археологическое исследование Сибири" (АИС) Тимофей Ключников.

"[Во время работ] нашли постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было", - сказал Ключников.

По его словам, предварительная датировка неолитических артефактов пока очень широкая, в пределах 5-7 тыс. лет назад. Ранее наиболее древние находки на территории города датировались концом III - началом II тыс. до н. э. и относились к Окуневской культуре бронзового века.

"Нахождение неолитических артефактов говорит нам об определенной стабильности русла Енисея и реки Минусинки на протяжении не менее пяти тысяч лет и о том, что освоение территории будущего города началось не позднее этого времени", - подчеркнул собеседник агентства.

Раскопки проходили в рамках аварийно-спасательные работ, ведущихся на памятниках, которые невозможно сохранить на месте их расположения, чаще всего из-за различного строительства на их территории. На площади перед минусинским театром к юбилею города будет построена автомобильная парковка. Ранее было обнаружено русское строение - возможно, остатки погреба или избы XVIII века.