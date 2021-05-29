В Омской области проверяют информацию о нападении на съемочную группу НТВ

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Следственные органы Омской области проводят проверку по информации о нападении на съемочную группу НТВ, которая снимала сюжет о депутате Покровского сельского поселения Алексее Анищенко и его супруге, подозреваемых в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщила в субботу ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Ранее телеканал НТВ сообщил на своем сайте о нападении на съемочную группу, приехавшую в Покровское поселение для съемки сюжета о депутате. На опубликованном ролике неизвестные угрожают журналистам расправой, с силой толкают оператора на землю и гонятся за съемочной группой.

"Следственные органы организовали проверку по информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу НТВ", - сказала Болдинова.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС рассказали, что сообщение о конфликте между жителями поселения и съемочной группы поступило в полицию 27 мая. На место выехала следственно-оперативная группа.