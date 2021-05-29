В Новосибирской области возбудили дело из-за ранения полицейским нарушителя при задержании

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Следственные органы Новосибирской области возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который непроизвольно выстрелил в голову мужчине, оказавшему сопротивление при задержании, сообщает управление СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 и ч. 3 ст. 286 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и "Превышение должностных полномочий") УК РФ", - говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области уточняется, что вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из нарушителей. Он был доставлен в медицинское учреждение, а двое других - в отдел полиции. В связи с инцидентом в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

По информации СК, выстрелу предшествовали удары руками и ногами по телу потерпевшего, что выходило за пределы должностных полномочий полицейского. Пуля попала потерпевшему в голову.