Историческое здание речного вокзала Дудинки хотят перенести на центральную площадь города

НОРИЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Здание речного вокзала Дудинки на севере Красноярского края, построенное в 1949 году и имеющее статус объекта культурного наследия регионального значения, планируют перенести на центральную городскую площадь. Об этом на расширенном совещании по развитию физической культуры, спорта и туризма в арктических регионах РФ в Норильске сообщил руководитель компании "Васта дискавери", занимающейся реализацией проектов "Норникеля", Сергей Бачин.

"Это проект по сохранению и переноса исторического здания речного вокзала, в данный момент он разрушается, и есть идея перенести на центральную площадь, чтобы он также стал объектом притяжения для туристов", - сообщил Бачин.

Он отметил, что компания "Норникель" "рассматривает проект приведения в порядок туристических северных ворот Красноярского края - Дудинки". По его словам, в ближайшее время "через Дудинку будет проходить большой турпоток - как путешествующих в по Енисею из Красноярска, так и из других северных территорий". "Поэтому очень важно иметь порт, который был бы достаточно глубоководным, красивым и уютным", - подчеркнул Бачин.

Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году. В 2020 году, впервые за 17 лет, были запущены регулярные круизы на теплоходе "Максим Горький" от Красноярска до Дудинки.