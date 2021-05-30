В Иркутской области локализовали лесной пожар

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. Лесной пожар, который несколько дней назад произошел в пяти километрах от поселка Мамакан в Иркутской области, локализован на площади 78 га. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Локализовать удалось пожар в гористой местности в пяти километрах от поселка Мамакан Бодайбинского района на участке городских лесов. Распространение огня остановлено на площади 78 га", - говорится в сообщении.

Пожар был обнаружен 25 мая на площади 8 га. Тушение осложнялось тем, что местность гористая и труднодоступная. Возгорание произошло по вине человека. Проводятся доследственные мероприятия.

По информации ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар не угрожает населенному пункту, в котором проживают около 1,6 тыс. человек. Между поселком и очагом возгорания протекает река Витим, которая преграждает путь огню.

Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде Приангарья зарегистрировали 81 пожар на общей площади 1 698,2 га. Это на 241 пожар и почти 31 тыс. га меньше, чем за тот же период прошлого года.