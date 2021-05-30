МЧС предупредило о повышении воды в реке в Тулуне Иркутской области до критической отметки

ИРКУТСК, 30 мая. /ТАСС/. ГУ МЧС по Иркутской области предупредило, что 31 мая уровень воды в реке Ия в районе города Тулуна, наиболее сильно пострадавшего в ходе паводка 2019 года, может подняться до критической отметки в 730 см.

"31 мая на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды до отметок 690-730 см (критическая отметка 730 см). Возможен выход воды на пониженные участки поймы", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Ранее режим повышенной готовности ввели в шести муниципалитетах Приангарья из-за угрозы паводка. Подтоплены 18 приусадебных участков. В поселке Шиткино, где подтоплены 11 приусадебных участков, уровень воды в Бирюсе составляет 575 см при критической отметке 570, за 12 часов он снизился на 3 см. В населенном пункте Бирюса, где вода остается на семи участках, уровень в реке составляет 332 см при критическом 400 см, за 12 часов он снизился на 12 см.

В 2019 году Иркутская область пережила разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.