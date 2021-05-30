В Омске загорелись два склада

ОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Два склада площадью 150 кв. м. и 3 тыс. кв. м. горят в Омске, есть угроза еще двум складским зданиям, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горят два склада. Один размером 10 на 15 м, второй - 100 на 30 м, есть угроза еще двум складским зданиям. Подразделения МЧС России проводят тушение", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС ТАСС уточнили, что информации о пострадавших не поступало. Тушение проводят 105 человек, 21 единица техники, пожарный поезд.