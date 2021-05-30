СК переквалифицировал дело о выстреле при задержании нарушителя в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 мая. /ТАСС/. Следственный комитет переквалифицирует дело в отношении полицейского, выстрелившего при задержании в голову мужчине, который позднее умер в больнице в Новосибирской области. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. "В связи со смертью 30 мая 2021 года потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого с ч. 1 ст. 118 УК РФ на ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону, вечером в пятницу инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники полиции начали его преследование. Автомобиль остановился у придорожной гостиницы, ехавшие в нем попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие. Мужчины продолжили сопротивляться, и в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, а двое других - в отдел полиции. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.