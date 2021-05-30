Батут, из-за опрокидывания которого пострадали дети в Барнауле, принадлежит ИП

БАРНАУЛ, 30 мая. /ТАСС/. Батут у торгового центра в Барнауле, в результате опрокидывания которого в воскресенье пострадали два ребенка, принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП), который арендовал землю у собственника ТЦ, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула журналистам.

"Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора", - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что батут перевернулся из-за порыва ветра.

В воскресенье в 16:20 (12:20 мск) в Барнауле у ТЦ "Район" перевернулся батут. В результате происшествия пострадали две девочки, они госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. СК по региону в связи с инцидентом возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Проверку по данному ЧП проводит прокуратура.