В Омске ликвидировали открытое горение на двух складах

ОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали в Омске открытое горение на двух складах и прилегающей территории на площади 5,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 21:28 (18:28 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщали, что информация о пожаре поступила в 13:14 (10:14 мск). Прибывшие пожарные установили, что горят два склада площадью 150 кв. м и 3 тыс. кв. м и сухая трава. Общая площадь пожара составила 5,5 тыс. кв. м. Была угроза перехода огня на два склада, расположенных рядом. Из зданий самостоятельно эвакуировались восемь человек. К тушению пожара привлекли пожарный поезд, 105 человек личного состава и 21 единицу техники. Информация о пострадавших не поступала.